Handel

Neu bei Prime: Knuspr startet bei Amazon in Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Amazon Knuspr

Amazon Prime-Mitglieder können ab sofort im Großraum Berlin ihre Lebensmitteleinkäufe über Amazon.de mit dem Partner Knuspr erledigen.

In Kürze soll die Partnerschaft auf das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum München ausgeweitet werden. Der neue Service soll Prime-Mitgliedern eine größere Auswahl und schnellere Lieferoptionen bieten.

Knuspr bietet über 15.000 Produkte an, darunter frische Lebensmittel, Drogerieartikel und internationale Spezialitäten, die größtenteils von lokalen Herstellern stammen. Prime-Kunden in Berlin profitieren davon, indem sie ihre Einkäufe über Amazon abwickeln und sich so den Weg zu mehreren Geschäften sparen.

Der Service liefert innerhalb eines Zeitfensters von drei Stunden, wählbar zwischen 6 und 22 Uhr von Montag bis Samstag. Ab einem Bestellwert von 79 Euro entfallen die Versandkosten, Prime-Mitglieder erhalten zum Start 10 Euro Rabatt und die erste Lieferung gratis. Bestellt werden kann über Amazon.de/knuspr oder die Amazon-App.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip
in Tablets
Apple Homepod Mini Color Lineup
Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025
in Smart Home
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft