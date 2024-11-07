Neu bei Prime: Knuspr startet bei Amazon in Deutschland

Amazon Prime-Mitglieder können ab sofort im Großraum Berlin ihre Lebensmitteleinkäufe über Amazon.de mit dem Partner Knuspr erledigen.

In Kürze soll die Partnerschaft auf das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum München ausgeweitet werden. Der neue Service soll Prime-Mitgliedern eine größere Auswahl und schnellere Lieferoptionen bieten.

Knuspr bietet über 15.000 Produkte an, darunter frische Lebensmittel, Drogerieartikel und internationale Spezialitäten, die größtenteils von lokalen Herstellern stammen. Prime-Kunden in Berlin profitieren davon, indem sie ihre Einkäufe über Amazon abwickeln und sich so den Weg zu mehreren Geschäften sparen.

Der Service liefert innerhalb eines Zeitfensters von drei Stunden, wählbar zwischen 6 und 22 Uhr von Montag bis Samstag. Ab einem Bestellwert von 79 Euro entfallen die Versandkosten, Prime-Mitglieder erhalten zum Start 10 Euro Rabatt und die erste Lieferung gratis. Bestellt werden kann über Amazon.de/knuspr oder die Amazon-App.

