Neues Roomba-Modell: iRobot will Problem für Saugen und Wischen lösen

Im Oktober wird der Roomba Combo j7 auf den Markt kommen, ein neuer Roboter von iRobot, der saugen und wischen kann. Man bekommt diesen für 799 Euro und mit Absaugstation sind es 999 Euro. Kennt man so, aber es gibt eine Besonderheit.

Das neue Roomba-Modell besitzt ein einziehbares 2-in-1-System, der Wischer fährt automatisch von unten nach oben, wenn er nicht benötigt wird. So will man verhindern, dass der Wischer mit Teppichen in Berührung kommt, was störend ist.

Roborock besitzt ein Modell, welches sich leicht anhebt, wenn es über Teppiche fährt, aber das ist ein neuer (und soweit ich weiß einzigartiger) Ansatz. Weitere Details zum Roomba Combo j7 gibt es auf der offiziellen Produktseite von iRobot.

Eine interessante Idee, bei der ich mal auf die ersten Berichte gespannt bin und ob das so klappt, wie man sich das bei iRobot vorstellt. Bei mir saugen die Roboter nur und wischen quasi nie, daher wäre das für mich uninteressant. Ich finde es aber spannend, dass die Hersteller von Saugrobotern die 2-in-1-Lösungen optimieren.

PS: Amazon möchte iRobot für 1,7 Milliarden US-Dollar übernehmen.

