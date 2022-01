Neue Apple-Produkte bei der EEC entdeckt

Die Eurasian Economic Commission oder kurz EEC ist oft ein guter Hinweis, dass neue Produkte von Apple anstehen. Das Unternehmen hat zwar viele Behörden gut unter Kontrolle, doch hier werden neue Geräte gerne Monate vorher gelistet.

Neues iPhone und neue iPads

Einen Nachteil hat die Sache aber: Bisher waren die Einträge zuverlässig, sie bieten aber nicht viele Details. Eigentlich bekommen wir nur Produktnummern, die dann auf die Geräteklasse schließen lassen, weitere Details gibt es dort leider nicht.

In diesem Fall wurden ein neues iPad und neues iPhone bei der EEC entdeckt. Und wenn man sich die Meldungen der letzten Wochen so anschaut, dann wird uns auf jeden Fall sehr bald ein neues iPhone SE erwarten, was jetzt auch 5G besitzt.

Neue iPads wurden auch entdeckt und da gibt es zwei Modelle, welche derzeit die Runde machen: Ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air. Vielleicht sehen wir nur eines davon, vielleicht kommen aber in diesem Frühjahr zwei neue iPads zu uns.

Video: iPhone 13 Pro nach 3 Monaten

