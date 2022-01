Apple Event im Frühjahr mit iPhone SE 3 und mehr erwartet

Ein komplett neues iPhone SE wird noch eine Weile dauern, aber Apple soll eine dritte Generation für 2022 geplant haben. Diese basiert auf dem aktuellen iPhone SE, also dem iPhone 8, welches im Kern die Basis des iPhone 6 von 2014 nutzt.

Die große Neuerung soll 5G sein und dazu kommen sicher noch ein paar andere Dinge wie ein besserer Chip, eine bessere Kamera und mehr. Ein Upgrade, bei dem sich kein Event lohnt, doch Mark Gurman rechnet dennoch im Frühjahr mit einem.

In seinem Newsletter für Bloomberg hat Mark Gurman, der als eine der besten Quellen für Apple-Meldungen gilt, verlauten lassen, dass Apple ein Event im März oder April planen könnte, auf dem wir dann das neue iPhone SE sehen werden.

Apple’s first virtual event of 2022 is coming up in just a few short months and is likely to take place in either March or April, I’m told.