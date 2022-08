Neue Apple Watch Pro könnte ein „One More Thing“ werden

Bei der Apple Watch Series 8 wird sich vermutlich gar nicht so viel in diesem Jahr tun, dafür steht eine größere Version als drittes Modell im Raum. Diese hebt sich wohl stark von der normalen Apple Watch ab und wird daher gerne „Pro“ genannt.

Apple Watch Pro mit neuem Design

Es wurde schon behauptet, dass wir ein neues Design bekommen und auch bei Macotakara ist davon die Rede. Apple wird nicht das komplett flache Design bei der Apple Watch einführen, was mal bei der Series 7 im Raum stand, aber so ähnlich.

Womöglich gibt es flachere Seiten und ein flacheres Display. Außerdem ist von 47 mm die Rede. Die Apple Watch gibt es aktuell mit 41 mm und 45 mm, das neue Pro-Modell wäre also nur ein bisschen größer, als die große Apple Watch Series 7.

Etwas robuster, minimal größer, Titan, vielleicht 1-2 Extras, klingt spannend für mich. Ich bin aber auch gespannt, wie groß diese Apple Watch am Ende wirkt, da die Version mit 45 mm für mich derzeit ausreicht und ich zu große Uhren nicht mag.

So ein „One More Thing“ für die Apple Watch wäre aber interessant, denn seit der Series 4 gab es kein großes Update mehr. Laut Mark Gurman könnte diese Pro-Version auch mit einer Satelliten-Funktion ausgestattet sein (die auch das iPhone 14 bekommt). Das Apple Event findet am 7. September statt, dann wissen wir mehr.

