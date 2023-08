Neue Klasse: BMW ist bereit für die Zukunft der Elektroautos

Mercedes hat bereits eine vollwertige Elektro-Plattform für die Elektroautos und bei Audi hat man mehrere Plattformen, eine ganz neue (PPE) steht für 2024 an. BMW nutzt bisher aber noch eine Mischplattform, die auf Verbrenner ausgelegt ist.

Neues Elektroauto: BMW plant Konzept zur IAA

Die Nachfrage beeinflusst das nicht, die Elektroautos von BMW wachsen kräftig, es steht mit „Neue Klasse“ aber gegen 2025 eine erste Elektro-Plattform an. Und da wird es kommenden Monat im Rahmen der IAA in München eine Preview geben.

BMW möchte ein neues Konzept für den BMW Vision zeigen, den wir schon Anfang des Jahres als erstes Konzept gesehen haben. Die neue Version soll aber deutlich näher an der Serienversion sein, die wir dann womöglich erst 2024 sehen werden.

Neue Klasse: Neuer BMW i3 und BMW iX3

Es wird die Zukunft der Elektroautos von BMW sein und das neue Konzept wird am 2. September vorgestellt. Den Anfang (bei Neue Klasse) werden ein ganz neuer BMW i3 (also elektrischer 3er) und ein BMW iX3 (also passender SUV) machen.

Die Produktion der ersten Elektroautos startet 2025 in Ungarn, bevor BMW dann nach und nach die anderen Werke auf der Welt umbaut (München folgt 2026). Das Ziel sei „ein neuer Benchmark“ für Elektroautos und auf diesen bin ich gespannt.

BMW baut sehr gute Elektroautos, aber die Verbrenner-Plattform bremst sie doch ein bisschen. Ich bin gespannt, was ohne Einschränkungen möglich ist und würde BMW mit der „neuen Klasse“ durchaus zutrauen, dass sie hier ordentlich abliefern.

