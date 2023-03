Neue Klasse: BMW plant „eine neue Epoche der Mobilität“ für Elektroautos

Aktuell baut BMW noch die Verbrenner zu Elektroautos um und obwohl man das ganz gut macht, so ist eine Elektro-Plattform am Ende des Tages besser. Das hat BMW vor einer Weile erkannt und die Entwicklung der „Neuen Klasse“ gestartet.

Diese „Neue Klasse“ von Elektroautos wird ab 2025 starten, und zwar mit einem SUV und einer Limousine im 3er Segment. Man darf also davon ausgehen, dass wir einen komplett neuen BMW i3 und BMW iX3 sehen werden. Doch es kommt mehr.

Neue Klasse: BMW plant weitere Elektroautos

Innerhalb von 24 Monaten wird BMW noch sechs weitere Elektroautos nachreichen und ein richtig großes Portfolio mit der Neuen Klasse aufbauen. BMW wollte aber nicht sagen, welche Modelle geplant sind. Ein i1, i2 und iX4 sind wohl auch dabei.

Mit der Neuen Klasse wird es drei Kernelemente geben: Ein komplett neues Design und eine ganz neue Benutzeroberfläche im Auto. Sie soll wesentlich nachhaltiger sein und BMW arbeitet an einer neuen Elektromotor-Generation für die Zukunft.

BMW baut dafür neue Werke (um), die man „BMW iFACTORY“ nennt und das erste entsteht ab 2025 in Ungarn, ab 2026 folgt dann München und ab 2027 ist Mexiko dabei. Weitere Standorte befinden sich laut BMW allerdings schon in Planung.

Neue Klasse: Wasserstoff nur ein Randthema

Die Neue Klasse wird keine Verbrenner beinhalten, das steht fest, aber Wasserstoff ist „perspektivisch als Antriebsform denkbar“. Perspektivisch. Denkbar. Okay. Es bleibt also dabei, dass BMW keine konkrete Wasserstoff-Ankündigung tätigen will.

Bis 2025 setzt BMW also noch auf umgebaute Verbrenner und fährt damit bisher ganz gut, ab 2025 startet dann aber laut BMW „eine neue Epoche der Mobilität“. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten (seriennahen) Konzepte dafür sehen.

Anmerkung: Das Beitragsbild zeigt ein erstes Neue Klasse-Konzept, welches BMW im Rahmen der CES 2023 präsentiert hat. In diese Richtung dürfte der BMW i3 ab 2025 gehen, aber BMW hat auch betont, dass das noch kein Serienmodell ist.

