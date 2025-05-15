Neue Marvel-Serie bei Disney+ hat ein Datum

Kurz vor dem Sommer startet eine neue Marvel-Serie bei Disney+, die jetzt auch ein finales Datum bekommen hat. Ab dem 25. Juni (neue Folgen kommen immer um 3 Uhr am Morgen) geht es los und zum Start gibt es dann auch direkt drei Folgen.

In der Marvel-Serie „Ironheart“ geht es um die Erfinderin Riri Williams, die nach den Ereignissen von „Black Panther: Wakanda Forever“ zurück nach Chicago kehrt und einen neuen, fortschrittlichen Anzug baut. Inspiriert von Iron Man (der Name ist also kein Zufall) entwickelt sie ihren eigenen Iron-Anzug und wird zur neuen Ironheart.

Ich bin bei Marvel-Serien mittlerweile sehr vorsichtig und allgemein ist die aktuelle Situation … komisch. Da kommt jetzt sowas wie ein neuer Iron-Superheld, aber Robert Downey Jr. kehrt nächstes Jahr als Bösewicht (Dr. Doom) zurück? Es wirkt mittlerweile alles etwas durcheinander und ohne Konzept bei den Marvel Studios.