Neue PlayStation-Spiele: So verfolgt ihr die State of Play live

Sony hat zu einer neuen Ausgabe von State of Play geladen und wird heute neue Spiele für die PlayStation zeigen. Und wie man diese Woche verraten hat, sind da auch neue Spiele für das kommende VR-Headset dabei, wie das neue Horizon.

Was noch? Wir wissen es nicht, aber es dürften spannende 30 Minuten werden. Ich bin ja mal gespannt, ob wir endlich mehr zu God of War Ragnarök sehen werden (soll noch 2022 kommen), es wäre aber möglich, dass da ein eigenes Event kommt.

-->

Ihr könnt live dabei sein, ich verzichte aber, da Sony leider wie so oft eine Uhrzeit gewählt hat, die mir nicht mehr zusagt. In Deutschland geht es erst um 0 Uhr los, ab Mitternacht startet also der Stream. Wir werden dann erst morgen berichten.

PlayStation: Sony legt Fokus auf den PC Sony veröffentlicht mittlerweile immer mehr PlayStation-Spiele für den PC und vor einem Jahr hat man sich mit dieser Strategie sehr zufrieden gezeigt. Der nächste Port könnte übriges Returnal sein, das wurde bisher aber noch nicht bestätigt. PlayStation-Ports haben sehr viel…27. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->