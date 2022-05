State of Play: Sony kündigt PlayStation-Event für Juni an

Es hat sich schon angedeutet und die PlayStation-Nutzer warten nur darauf, dass es endlich mal wieder ein Update von Sony gibt. Jetzt ist es endlich offiziell, denn die nächste Ausgabe von State of Play steht fest.

Am 2. Juni geht es los, wobei wir in Deutschland mal wieder Pech haben und mit Mitternacht leben müssen. Ab 0 Uhr startet das Event, was 30 Minuten lang ist. Es geht hier also genau genommen erst am 3. Juni los.

Was werden wir sehen? Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt, so Sony. Tiefer lässt man sich nicht in die Karten schauen. Mir egal, hauptsache es gibt ein Datum und richtiges Gameplay für God of War Ragnarok.

Eine Sache noch: PSVR2 spielt auch eine Rolle. Das VR-Headset könnte also noch 2022 kommen, denn Sony möchte neue Spiele zeigen. Hier würde ich aber eher noch nicht mir einem finalen Datum rechnen.

Schöne wäre aber die Jahreszahl.

