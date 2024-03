Neuer Elektro-SUV von Maserati wirkt direkt veraltet

Schaut man sich ein aktuelles Tesla Model Y Performance an, dann blickt man auf eine Zeit von 3,7 Sekunden für 0 auf 100 km/h, wir sprechen über ca. 2 Tonnen, es gibt über 500 km Reichweite und geladen wird mit bis zu 250 kW am Schnellader.

Preislich geht es bei unter 60.000 Euro los, da könnte man also meinen, dass der neue Maserati Grecale Folgore, der mit 124.300 Euro mehr als doppelt so teuer startet, alles besser macht. In vielen Bereichen ist genau das Gegenteil der Fall.

Die Reichweite ist trotz des deutlich größeren Akkus von 96 kWh schlechter, die ersten Medienberichte sprechen von Werten, mit denen 300 km eng werden. Und geladen wird dann auch nur mit 150 kW, was für diese Preisklasse lange veraltet ist.

Maserati verteilt die 410 kW (ca. 560 PS) auf zwei Elektromotoren, aber durch den großen Akku kommt noch Gewicht dazu und man landet erst in 4,1 Sekunden bei 100 km/h. Reich aus? Natürlich, aber ein SUV für 50.000 Euro reicht auch allen aus.

Das Kofferraumvolumen ist mit 535 Liter auch keine Glanzleistung für diese SUV-Klasse, was aber nicht überrascht, da es einen großen Akku gibt und die Plattform nicht für Elektroautos alleine gedacht ist, der Fokus liegt noch auf Verbrennern.

Neue Elektroauto-Generation bereits da

Einen Frunk gibt es daher auch nicht, immerhin bietet man direkt die 22 kW an der AC-Ladesäule an, ein kleiner Bonus. Aber Oliver, warum vergleichst du das denn mit Tesla? Nehmt von mir aus den neuen Porsche Macan, dieser versenkt den SUV von Maserati auch in allen Disziplinen. Und man spart selbst beim Turbo noch Geld.

Ich bin die beiden SUVs noch nicht gefahren, würde aber mal behaupten, dass sich ein Porsche Macan Turbo nicht weniger gut als ein Maserati Grecale Folgore fährt.

Warum sollte man Maserati kaufen? Für die veraltete Software, die ohne Apps und Co. daherkommt? Bleibt eigentlich nur das Design und Image. Da kann man keine objektiven Argumente vorbringen, aber auch da liegt ein Porsche für mich vorne.

Stellantis plant mit STLA Large eine passende Plattform für diese Elektroautos, die Luxusmarke Maserati will immerhin vor 2030 rein elektrisch werden. Doch das ist ein Verbrenner-Umbau, wie man ihn vor 3-4 Jahren erwartet hätte, nicht 2024.

Vielleicht täusche ich mich und übersehe da etwas, vielleicht unterschätze ich die Marke, die ihre Kundschaft auch ohne objektive Argumente mit in das Zeitalter der Elektroautos mitnehmen kann, ich weiß es nicht. Doch mich haut der SUV nicht vom Hocker und auch Ingolstadt wird da noch heute ein besseres Modell vorlegen.

