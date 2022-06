Neues Android-Smartphone von HTC wird im Juni vorgestellt

Vivo X80 Pro: Preis für Android-Flaggschiff in Deutschland aufgetaucht

Vivo hat im Mai bestätigt, dass man in diesem Jahr auch mal das Flaggschiff nach Deutschland bringen möchte, was in diesem Fall das Vivo X80 Pro wäre. Das Gerät ist schon offiziell in China vorgestellt worden, wir kennen also bereits…9. Juni 2022 JETZT LESEN →