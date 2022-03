HTC plant wieder neue Smartphones

Kennt ihr noch HTC? Nein? Damit seid ihr nicht alleine, falls ihr euch in den letzten Jahren nicht mit VR beschäftigt habt. Es gab zwar ab und zu mal ein Smartphone mit einem HTC-Logo, aber man distanzierte sich zunehmend aus der Branche.

HTC plant neue Smartphones für April

Das soll sich kommenden Monat ändern, denn HTC hat laut eigenen Angaben neue Smartphones geplant. HTC hat im Rahmen des MWC 2022 in Barcelona bestätigt, dass wir im April neue Smartphones sehen werden, die auch ein Thema haben.

Als Konkurrenz für das Metaverse hat man diese Woche das Viveverse angekündigt und will für die eigenen VR-Brillen eine eigene virtuelle Plattform. Da gibt es NFTs, Avatare, Spiele, alles, was man eben so kennt – schaut dazu einfach hier vorbei.

Und um das Viveverse zu pushen, möchte HTC passende Smartphones auf den Markt bringen. Der Fokus liegt also auf der virtuellen Realität, wobei man noch nicht verraten hat, was das genau bedeutet. Ich tippe aber mal auf Android als Basis.

HTC konzentriert sich auf die Nische

Das erinnert mich ein bisschen an 2018, als HTC ein Blockchain-Smartphone auf den Markt brachte. Die Marke möchte also nicht zurück und Xiaomi, Oppo und Co. angreifen, HTC konzentriert sich wieder auf eine kleinere Nische und Zielgruppe.

Ich bin mal gespannt, wie diese neuen Smartphones von HTC aussehen und wo man sie bauen lässt. Es könnte aber auch ein Highend-Modell dabei sein. Bald sind wir schlauer, denn der April rückt näher – ein konkretes Datum gibt es aber nicht.

