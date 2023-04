Neues Android-Tablet: Ihr könnt das OnePlus Pad blind vorbestellen

OnePlus und Oppo, das ist ein schwieriges Thema in Europa und vor allem derzeit in Deutschland. Aktuell ist man weiterhin aktiv und es steht sogar bald ein neues Produkt an, das erste Android-Tablet von OnePlus kommt bald nach Deutschland.

OnePlus Pad: Vorbestellen, ohne Preis zu kennen

Am 25. April möchte OnePlus den finalen Preis nennen, doch wer der Marke blind vertraut, der kann schon jetzt auf der offiziellen Seite vorbestellen. Wer 99 Euro bei OnePlus bezahlt, der bekommt ein Geschenk in Höhe von 149 Euro kostenlos dazu.

Und wer dann bis zum 28. April den vollen Betrag zahlt, der bekommt ein Ladegerät mit bis zu 80 Watt dazu. Es gibt nur eine Farbe in Deutschland (Grün) und auch nur eine Speicherversion (8 + 128 GB). Das Geschenk besteht übrigens aus Stift oder Case, der reale Wert von diesem Geschenk ist also deutlich unter den 150 Euro.

Eine komische Aktion für Vorbesteller, wieso teilt man nicht den finalen Preis mit? Ist dieser womöglich nicht attraktiv? Schwer zu sagen, aber OnePlus Deutschland ist mittlerweile kaum noch aktiv, solche Details erreichen uns nicht auf offiziellem Wege und in den sozialen Netzwerken schweigt die Marke seit etwa einem Jahr.

Vertraut ihr OnePlus so sehr, dass ihr 100 Euro für ein Tablet bezahlt, zu dem es noch keine Reviews gibt und bei dem wir noch nicht einmal den Preis kennen?

