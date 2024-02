Neues Astro Bot und mehr: Sony hat Pläne für PS5-Spiele

Sony veröffentlichte gestern die Geschäftszahlen und nannte uns dabei die Zahl der verkauften PS5-Einheiten. Die Nachfrage ist gut, aber schlechter als von Sony erwartet und man senkte direkt noch die Prognose für das nächste Geschäftsjahr.

Ein Grund ist, dass wir vor April 2025 keine neuen PS5-Spiele von bekannten und großen Marken der PlayStation Studios sehen werden. Das bedeutet nicht, dass wir gar keine neuen PS5-Spiele von Sony sehen, aber eben kein neues God of War.

PlayStation 5: Sony plant neue Spiele

Laut Jeff Grubb, der in der Gaming-Szene gut vernetzt ist, gibt es aber Pläne für neue und bisher noch nicht angekündigte Spiele von Sony. Er hat zum Beispiel von einer Quelle gehört, dass wir in diesem Jahr ein neues Astro Bot sehen werden.

Das wäre für mich eine fantastische Nachricht, denn Astro’s Playroom (das Spiel, welches auf der PS5 vorinstalliert ist) hat mir sehr gut gefallen und ich habe mir seit dem Launch der Konsole gewünscht, dass wir einen vollwertigen Titel bekommen.

Astro ist aber eben kein Spider-Man, God of War oder The Last of Us, sowas ordnet Sony nicht als „große“ Marke ein. Wobei ich hoffe, dass man das ändert, denn die Reihe hätte das Potenzial für eine große Jump’n’Run-Zukunft auf der PlayStation.

Sony hat nur gesagt, dass wir bis April 2025 „keine großen Franchise-Titel“ sehen werden, das „großen“ ist dabei entscheidend. Ich muss sogar sagen, dass ich das fast schon spannender als eine weitere Fortsetzung von einer großen Marke finde.

PS: Ich weiß, dass Astro kein Super Mario ist, aber Nintendo hat Ende 2023 wieder gezeigt, wie groß solche Spiele sein können, denn das neue Super Mario hat sich direkt über 10 Millionen Mal verkauft. Selbst die Hälfte davon wäre nicht schlecht.

