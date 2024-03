Neues Call of Duty für Smartphones veröffentlicht

Es gibt einen neuen Anwärter für die Krone der mobilen Shooter, denn ab heute kann man Call of Duty: Warzone Mobile herunterladen. Activision will damit also die mobilen Spieler abholen, wobei man mittlerweile sagen muss: Microsoft will es so.

Die beliebte Reihe gehört jetzt nämlich Microsoft und da die ihren mobilen Fokus auch schärfen wollen, ist das sicher ein guter Start nach der Übernahme. Ihr könnt Call of Duty jetzt für iOS im App Store und für Android im Play Store herunterladen.

Der Download ist natürlich komplett kostenlos, man verfolgt das sehr lukrative Free-to-Play-Prinzip und hofft, dass die Spieler ordentlich Geld bei In-App-Käufen ausgeben. Mobile Shooter sind nicht mein Fall, ich bin auf den neuen Haupttitel im Herbst gespannt. Wer aber auch gerne unterwegs zockt, das erwartet euch hier:

