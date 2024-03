Neues Marvel-Spiel mit Captain America und Black Panther kommt 2025

Diese Woche wurde im Rahmen der GDC 2024 ein neues Marvel-Spiel für 2025 angekündigt, welches sich „Marvel 1943: Rise of Hydra“ nennt. Der erste Trailer zeigt Captain America und Black Panther, aber leider noch kein aktives Gameplay.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Amy Hennig (u.a. Uncharted) und es ist ein Action-Abenteuerspiel mit Fokus auf die Story. Der Titel verrät es eigentlich schon, es geht in die Vergangenheit, kennt man aus den Captain America-Filmen.

Das Spiel wird mit der Unreal Engine 5.4 entwickelt und von Skydance New Media und Marvel Games veröffentlicht. Ich bin nicht abgeneigt, aber für ein Fazit benötigt es Gameplay und mehr Details. Das könnte aber ein Highlight für 2025 werden.

In den Wirren des Krieges prallen Welten aufeinander. Captain America und Azzuri, der Schwarze Panther der 1940er Jahre, müssen ihre Differenzen überwinden und eine unbehagliche Allianz bilden, um sich ihrem gemeinsamen Feind zu stellen. An der Seite von Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer wakandanischen Spionin im besetzten Paris, müssen sie ihre Kräfte bündeln, um ein finsteres Komplott zu stoppen, das die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs in den ultimativen Aufstieg von Hydra zu verwandeln droht.