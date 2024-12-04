Neuzulassungen im November: Elektroautos weiter deutlich im Minus
Im November 2024 wurden 244.544 Personenkraftwagen neu zugelassen, was einem leichten Rückgang von -0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Während die gewerblichen Zulassungen um +4,3 % zulegten, gingen die privaten Neuzulassungen um -9,3 % zurück. Bei den deutschen Marken stach MAN mit einem Plus von +85,1 % hervor, obwohl der Marktanteil nur 0,1 % beträgt. Auch Porsche (+16,8 %) und Mercedes (+5,8 %) konnten zulegen, während Marken wie Smart (-42,6 %) und Audi (-19,2 %) Einbußen hinnehmen mussten.
Bei den Importmarken legten Toyota (+104,5 %) und Peugeot (+78,5 %) am stärksten zu, während Fiat (-39,1 %) und Kia (-16,9 %) deutliche Rückgänge verzeichneten.
Im Segmentvergleich blieben die SUV mit einem Anteil von 31,2 Prozent das stärkste Fahrzeugsegment. Deutlich waren die Zuwächse in der oberen Mittelklasse (+43,2 %) und bei den Utilities (+24,6 %). Rückgänge gab es bei den Minis (-49,8 %) und den Sportwagen (-12,5 %).
Elektroauto-Absatz schrumpft weiter
35.167 Elektro-Personenwagen (BEV) wurden neu zugelassen, -21,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, ihr Anteil betrug 14,4 Prozent. 94.554 Pkw, +20,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat, waren mit Hybridantrieb ausgestattet, darunter 20.604 Plug-in-Hybride, deren Zahl um +13,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats lag und deren Anteil 8,4 Prozent betrug.
77.352 Personenkraftwagen waren mit Benzinmotor ausgestattet, 5,4 Prozent weniger als im November des Vorjahres, ihr Anteil betrug 31,6 Prozent. 36.510 neu zugelassene Diesel-Pkw bedeuteten ein Minus von 7,5 Prozent und einen Anteil von 14,9 Prozent.
Flüssiggasbetriebene Personenkraftwagen wurden 942 Mal neu zugelassen (+3,2%/0,4%). Personenkraftwagen mit Erdgasantrieb wurden nicht zugelassen.
Der Nutzfahrzeugmarkt entwickelte sich uneinheitlich. Die Neuzulassungen von Sattelzugmaschinen (-31,3 %) und Kraftomnibussen (-20,7 %) gingen stark zurück, während die Krafträder mit einem Plus von +167,1 % herausragten. Insgesamt stieg die Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge um +3,0 %, während die Neuzulassungen von Kraftfahrzeuganhängern um -8,8 % zurückgingen.
Auf dem Gebrauchtwagenmarkt legten Lastkraftwagen (+5,0 %) und Sattelzugmaschinen (+2,0 %) zu, während Sattelzugmaschinen Rückgänge verzeichneten (-16,3 %). Insgesamt wechselten 598.156 Kraftfahrzeuge (+0,6 %) den Halter, während die Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeuganhängern um -2,0 % zurückgingen, so das KBA.
Zu den E-Autos: Die Kunden warten auf die angekündigte Rabattschlacht und die Hersteller wollen diese so lange wie möglich herauszögern.
Die Reallöhne sind deutlich gestiegen. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/realloehne-drittes-quartal-100.html
Wer der Tagesschau, bzw. Statistischen Bundesamt unterstellt es wären „angebliche Quellen“ denen man nicht glauben darf, nun ja, besser kann man sich nicht outen und damit für jede Diskussion disqualifizieren.
Da muss ich Neuhier aber zustimmen, man kann nicht einfach eine grobe Aussage machen, man muss auch Fakten liefen. Und nein, man kann sich nicht damit herausreden, dass sich andere informieren. Wenn man klare Fakten und Beweise hat, dann sollte es kein Problem sein, dass man diese vorweist.
Oder hast du ein Problem, weil dir Fakten fehlen?
Reallohnverluste führen zu Lohnniveau von 2016. Hansböckler Stiftung.
https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-reale-tarifloehne-auf-dem-niveau-von-2016-trotz-kaufkraftsicherung-2023-57220.htm
Der Artikel im Handelsblatt, dem eher nicht kommunistischen Manifest, schreibt das die Reallöhne immer noch nur zu 50 Prozent die Verluste seit 2019 aufgeholt haben.
Einzelhabdelsumsätze zeigen sehr gut wie die Kaufkraft ist…
Nicht der Voodoo Index GFK Komsumklimaindex
Manchmal kommt man sich hier wirklich wie bei Telegramm vor. Die Reallöhne sind mit Sicherheit gestiegen, die Frage ist nur ob es an der richtigen Stelle angekommen ist. Im Niedriglohnsektor sieht es vermutlich anders aus, auch hatten wir zu or eine deutlich höhere Inflation, welche man trotz jetziger Lohnerhöhung noch nicht kompensieren kann. Des Weiteren sind dies alles nur Durchschnittswerte. Aktuell liegt die Inflation bei 2,2%, die ist der gesamte Durchschnittswerte. In gewissen Segmente kann sie also deutlich höher sein, auch wenn unser Wirtschaftsminister von reduzierten Preisen spricht.
