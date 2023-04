Next DB Navigator: Neue Verbünde und Tickets manuell hinzufügen

Die Webseite next.bahn.de und die App Next DB Navigator bieten Bahn-Kunden einen Einblick in die neuen Systeme der Bahn. Nun gab es einige Anpassungen.

Es gibt Neuigkeiten zu den Next DB Systemen. Auf der Website und in der App Next DB Navigator stand bisher bereits eine gewisse Auswahl an Verkehrsverbünden zur Verfügung. Seit letzter Woche können in Next DB auch Tickets für die folgenden sechs Verkehrsverbünde gebucht werden:

hvv (Hamburger Verkehrsverbund)*.

RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund)* und

saarVV (Saarländischer Verkehrsverbund)* und

SH-Tarif (Schleswig-Holstein-Tarif)

VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg)

VVO (Verkehrsverbund Oberelbe)

* Derzeit nur als Handy-Ticket im Next DB Navigator verfügbar.

Einen Überblick über alle auf next.bahn.de und im Next DB Navigator buchbaren Verbünde findet ihr hier. Solltet ihr gewünschte Angebote nicht auf next.bahn.de oder im Next DB Navigator finden, könnt ihr diese wie gewohnt auf bahn.de oder über den DB Navigator buchen.

Tickets auch manuell hinzufügen

Außerdem könnt ihr ab sofort Tickets, die ihr über den DB Navigator oder bahn.de gebucht habt, auf next.bahn.de per Auftragsnummer und Nachnamen abrufen.

Wenn ihr mit eurem Kundenkonto eingeloggt seid, könnt ihr obendrein nach Buchungszeiträumen filtern. Wählt hierfür im Bereich „Meine Reisen“ „Weitere Aufträge anzeigen“ aus. Aber: Das manuelle Hinzufügen von Tickets in der App Next DB Navigator ist aktuell noch nicht möglich.

In nächster Zeit will die Bahn die Funktionen, Angebote und Service-Inhalte weiter ausbauen. Häufige Fragen zur Next DB Navigator App und deren Funktionen stellt man ebenso zur Verfügung, wie allgemeine Neuigkeiten rund um das „Next-Angebot“.

