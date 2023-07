Nicht in Deutschland: Spotify wird offiziell teurer

In Österreich machte Spotify letzte Woche den Anfang und erhöhte den Preis für das Premium-Abo, dann wurde am Wochenende bekannt, dass das auch in den USA ansteht. Heute hat sich Spotify endlich mal offiziell zu den Preisen geäußert.

Ja, Spotify Premium wird teurer und das in sehr vielen Ländern, auch bei uns in Europa. In Frankreich zahlt man ab sofort 10,99 Euro für Premium, 14,99 Euro Duo und 17,99 Euro für Familie. Deutschland ist aber nicht auf der Spotify-Liste dabei.

Die Marktlandschaft hat sich seit unserer Einführung ständig weiterentwickelt. Damit wir weiterhin innovativ bleiben können, ändern wir unsere Premium-Preise in einer Reihe von Märkten auf der ganzen Welt. Diese Aktualisierungen werden uns dabei helfen, den Fans und Künstlern auf unserer Plattform weiterhin einen Mehrwert zu bieten.

Das bedeutet, dass wir tatsächlich um die Preiserhöhung herumkommen. Vorerst, denn ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das so bleibt. Allerdings habe ich auch kein Argument gefunden, warum Spotify den Preis jetzt nicht überall anhebt.

Kommt aber sicher noch, womöglich wartet Spotify auch erste Reaktionen ab und geht erst dann in allen Märkten mit den neuen Preisen online. Oder man wartet auf das ganz neue Superpremium-Abo, denn HiFi gibt es in den 11 Euro weiterhin nicht.

