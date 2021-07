Nintendo 3DS und Wii U: Support wird weiter zurückgefahren

Die Nintendo Switch ist extrem erfolgreich und mit der OLED-Version wurde vor ein paar Tagen ein weiterer Ableger vorgestellt. Sie vereint Konsole und Handheld und daher kappt Nintendo so langsam den Support für die alten Modelle.

Letztes Jahr wurden die ersten eShops für den Nintendo 3DS und die Nintendo Wii U geschlossen und die 3DS-Reihe kurz danach auch komplett eingestellt.

Nintendo Japan sperrt Kreditkarten im eShop

Diese Woche hat Nintendo bestätigt, dass man ab dem 18. Januar 2022 keine Kreditkarten mehr in Japan unterstützen wird. Das betrifft ebenfalls 3DS und Wii U, aktuell wurde dieser Schritt aber nur für den Heimatmarkt bestätigt.

Die eShops bleiben online und sollen auch noch eine Weile online bleiben, aber in Japan muss man sich dann in Zukunft eine Guthaben-Karte kaufen, wenn man ein Spiel über den eShop beziehen möchte – was weiterhin möglich ist.

Ich kann verstehen, dass Nintendo den Support für die alte Generation jetzt nach und nach einstellt und bin mal gespannt, wann die ersten Einschränkungen bei uns in Europa ankommen werden. Das hängt dann aber auch sicher davon ab, wie intensiv die alten Plattformen von Nintendo weiterhin genutzt werden.

Video: Die Nintendo Switch Pro 2022

