Überraschung: Nintendo Direct findet bereits morgen statt

Manchmal macht Nintendo gerne etwas Werbung, manchmal deutet es sich schon vorher an und manchmal kommt einfach so die Meldung, dass eine Nintendo Direct ansteht. Und dieses Mal müssen wir nur etwas mehr als 24 Stunden warten.

Die erste Nintendo Direct 2022 findet morgen statt, allerdings liegt der Fokus nicht auf einer globalen Ankündigung, denn das Event startet um 23 Uhr. Wir werden also erst am Donnerstag darüber berichten. Und was werden wir dort sehen?

Nintendo spricht von 40 Minuten, es dürfte also einiges zu sehen geben. Ich gehe von viel Kirby und Splatoon 3 aus, aber rechnet eher nicht mit dem neuen Zelda. Laut Beschreibung liegt der Fokus auf Switch-Spielen für die erste Jahreshälfte.

Wir werden also sicher das Switch-Linup bis Sommer sehen und im Juni (rund um die E3, auch wenn sie nicht stattfindet) gibt es dann vermutlich wie immer eine weitere Nintendo Direct, die Highlights für die zweite Jahreshälfte mitbringt.

