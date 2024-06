Sonos Ace: Erster Kopfhörer der Marke ist jetzt erhältlich

Sonos kündigte im Mai ein Produkt an, welches laut eigenen Angaben das bisher am meisten nachgefragte Produkt der Marke sei, einen Kopfhörer. Der Sonos Ace ist ab heute in Deutschland erhältlich und mein Test dazu ging bereits online.

Bei Amazon ist der neue Sonos Ace ab sofort für 499 Euro in Schwarz und Weiß auf Lager und andere Shops sind sicher auch dabei. Produkte von Sonos sind sonst recht preisstabil, Kopfhörer aber eher weniger, daher bin ich darauf sehr gespannt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->