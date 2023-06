Nintendo Direct ist offiziell: Morgen gibt es neue Switch-Spiele

Nintendo hat soeben bestätigt, was sich in den letzten Tagen angedeutet hat: Wir bekommen eine Nintendo Direct diese Woche. Sie findet am 21. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit statt, also weniger als 24 Stunden.

Laut Nintendo ist die Ausgabe für Juni ca. 40 Minuten lang und der Fokus wird auf neuen Switch-Spielen für 2023 liegen. Die Roadmap ist bisher fast komplett leer, da dürften also hoffentlich ein paar Highlights folgen.

Eines könnte ein neues Super Mario im 2D-Stil sein und ich hoffe weiterhin, dass wir endlich Zelda: The Wind Waker für die Nintendo Switch bekommen. Ich bin sehr gespannt und wir werden natürlich hier berichten.

