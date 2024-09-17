Nintendo Direct: Switch 2 und neue Spiele noch im September?

Nintendo hat die Produktion der neuen Switch angeblich langsam anlaufen lassen und falls das stimmt, dann wäre eine Ankündigung durchaus möglich, denn man will das Geheimnis der Konsole sicher selbst lüften und nicht durch Leaks aus China.

Eine mögliche Option wäre eine Nintendo Direct, auf der man auch gleich noch ein paar Spiele für den Launch zeigen könnte. Nintendo hat bisher jeden September eine solche Ausgabe abgehalten und es könnte wohl schon sehr bald losgehen:

Christopher Drin von GameIndustry hat schon vor ein paar Tagen angeteasert, dass wir sehr bald eine Ankündigung von Nintendo sehen werden und vermutlich steht diese vor der Tokyo Game Show an, die am 26. September ihre Pforten öffnet.

Nächste Woche wird es jedenfalls zahlreiche Ankündigungen geben und das neue Zelda steht auch noch an, diese Woche wäre also durchaus ein guter Zeitpunkt für erste Details. Ich wäre bereit und bin gespannt, was Nintendo für 2025 geplant hat.