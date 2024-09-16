Gaming

PlayStation 6 kommt: Sony legt Grundstein für neue Konsole

Sony kündigte letzte Woche die PlayStation 5 Pro an, wir befinden uns also bereits mitten in der Konsolengeneration und diese soll bis zum Ende etwas attraktiver werden. Doch so eine Konsole wird bekanntlich viele Jahre vorher durchgeplant.

Laut Reuters steht auch schon der Plan für die PlayStation 6 und das sogar schon seit 2022. Da gab es nämlich einen Wettstreit zwischen mehreren Chip-Anbietern, bei dem am Ende nur noch Intel und AMD übrig blieben. AMD machte das Rennen.

Bei der nächsten PlayStation setzt Sony also wieder auf AMD und gefertigt wird bei TSMC. Es gab zwei Gründe, warum AMD vor etwa zwei Jahren das Rennen bei der PS6 machte: Kosten und Abwärtskompatibilität. Hätte Intel das garantieren wollen, wäre das für Intel teurer geworden, was man nicht wollte. Daher wurde es AMD.

Die neue Xbox, falls Microsoft bis dahin überhaupt noch auf Hardware setzt, soll für 2026 geplant sein, eine PlayStation 6 könnte 2027 oder 2028 kommen. Details zur PS6 gibt es bisher noch keine, der Fokus liegt jetzt zunächst auf der PS5 (Pro).

Gta 6 Grand Theft Auto Header

GTA 6: Darum sind Aussagen zum Datum sinnlos

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung die Runde, dass Rockstar das Datum für GTA 6 intern wohl schon von…

16. September 2024 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    kommt mit Zen 5

    Antworten

