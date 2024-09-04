Nintendo Switch 2 kommt: Details zur neuen Konsole stehen an

Nintendo bestätigte im Frühjahr eine neue Konsole, welche als Nachfolger für die Switch gehandelt und daher gerne Switch 2 genannt wird. Bei Nintendo heißt sie nur „Switch Next Model“, aber womöglich bekommen wir bald den finalen Namen.

Christopher Dring, der Chef von GamesIndustry.biz, hat nämlich gehört, dass wir in diesem Monat etwas sehen werden. Es steht zwar im Raum, dass die Nintendo Switch 2 erst 2025 kommt, aber eine neue Generation wird gerne früh angekündigt.

Mit einem finalen Datum und Preis würde ich in diesem Monat noch nicht rechnen, aber mit ersten Bildern und vor allem Spezifikationen für die Entwickler, die noch nicht vorher von Nintendo eingeweiht wurden. Sollte die Switch 2 erst im Frühjahr 2025 kommen, dann werden wir das Spiele-Lineup aber auch erst später sehen.

Ich bin aber wirklich gespannt, was Nintendo für die Switch 2 geplant hat, denn meine Erwartungen sind hoch. Und sicher nicht nur meine, die Switch selbst ist immerhin die erfolgreichste Konsole in der Geschichte von Nintendo geworden.