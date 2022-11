Ziel von Nintendo: Eine Switch für jede Person in einem Haushalt

Die Nintendo Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo und sie ist auch auf dem Weg, die vielleicht allgemein erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu werden. Und das liegt laut Nintendo an einer Strategie: Mehrere Konsolen pro Haushalt.

Am Anfang fokussierte man sich darauf, dass jeder Haushalt eine Switch bekommt und später folgte dann der Schritt zu einer zweiten Switch. Mittlerweile sind wir in der Phase angekommen, in der jede Person in einem Haushalt eine Switch haben soll. Oder, was natürlich auch okay für Nintendo ist: Mehrere Konsolen pro Person.

Die Nintendo Switch OLED ist momentan die meistverkaufte Switch, aber Nintendo merkt auch an, dass 30 Prozent der Switch-Käufer von 2022 schon eine Switch haben. Das OLED-Modell ist eine Erweiterung und oft eine zweite Switch daheim.

Nintendo bietet das Lite-Modell an, wobei das mittlerweile auf weniger als 1 Million Einheiten pro Quartal kommt, dann noch die alte Switch von 2017 und seit einem Jahr gibt es diese alte Switch-Hardware noch mit einem OLED-Display zu kaufen.

Neue Switch-Hardware würde sich anbieten

Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine mögliche Nintendo Switch „Pro“ mit 4K-Support, die für 2023 im Raum steht, gut zu dieser Strategie passt. Man könnte damit noch mehr Besitzer einer Original-Switch zu einem Wechsel überzeugen.

Die alte Switch wird dann gerne im Haushalt weitergereicht, sei es an einen Partner oder an Kinder. Oder an andere Familienmitglieder. Ein Szenario, was es bei einer PlayStation oder Xbox eher selten gibt. Eine Strategie, die für Nintendo aufgeht.

Mit Blick auf das durchschnittliche Alter der Switch-Nutzer dominiert 22 und die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die Nintendo Switch kommt aber vor allem bei älteren Menschen an, das zeigt eine Grafik aus den Geschäftszahlen:

Die Nintendo Switch wird noch lange bleiben

Nintendo betonte auch wie immer, dass wir noch lange nicht am Ende der Switch angelangt und viele Spiele geplant sind. Darunter auch große Blockbuster wie das neue Zelda im Mai 2023. Das System „Switch“ wird also noch eine Weile gepflegt.

Über neue Hardware spricht man in den Geschäftszahlen nicht, diese hat man aber vor April 2023 ausgeschlossen. Mal schauen, ob das ein Thema bei den Investoren war, denn die Nachfrage nach der Nintendo Switch ist mittlerweile rückläufig.

Die Basis der Nintendo Switch ist hervorragend, aber man sieht, dass Nintendo bald wieder aktiv werden muss. Selbst das junge OLED-Modell ist immer auf Lager und im Preis gesunken. Und mit Steam Deck und Co. gibt es gute Konkurrenz.

Ich bin gespannt, was Nintendo für 2023 geplant hat und kann mir nicht vorstellen, dass man mit diesem Lineup in ein weiteres Weihnachtsgeschäft geht. Das ist dann aber vermutlich eher ein Thema für das nächste Geschäftsjahr (ab April 2023).

Video: Nintendo Switch OLED nach einem Jahr

Die Nintendo Switch wird nicht teurer … vorerst Sony hat im August vorgelegt und den Preis der PlayStation 5 erhöht. Man kann es sich aber auch erlauben, da die Nachfrage weiterhin höher als die Verfügbarkeit ist. Normalerweise nimmt die Konkurrenz eine Preiserhöhung gerne dankend an, aber Microsoft entschied…9. November 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->