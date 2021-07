Nintendo geht Frage nach neuer Switch aus dem Weg

Die Gerüchteküche rund um eine neue Nintendo Switch „Pro“ brodelt und natürlich sind Meldungen von Bloomberg und Co. auch bei den Investoren von Nintendo angekommen. Die wollten nun wissen: Was ist an den Meldungen dran?

Nintendo ging der Frage nach einer neuen Switch aus dem Weg und wählte eine ähnliche Aussage wie vor ein paar Wochen. Man arbeitet bei Nintendo an neuer Hardware, aber man will sich derzeit nicht zu neuen Produkten äußern.

The Company will continue to focus on creating unique games, and in order to achieve this, we will continue to propose games using a dedicated game console with integrated hardware and software. We are constantly developing hardware, software, and dedicated peripherals, but we will refrain from commenting on specific products under development.