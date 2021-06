Switch Pro: Nintendo will neue Hardware zur richtigen Zeit zeigen

Die Nintendo Switch ist nun seit über vier Jahren erhältlich und die Gerüchte rund um neue Hardware tauchten immer mal wieder auf. Vor allem in den letzten Tagen wurde viel diskutiert, da eine „Switch Pro“ im Raum steht.

Nintendo wird in Interviews gerne auf neue Hardware angesprochen und es ist hier interessant zu sehen, wie man darauf reagiert. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine ganz klare Absage für eine neue Nintendo Switch.

-->

Zum Start ins neue Jahr änderte sich das etwas, denn Nintendo sprach davon, dass wir die neue Hardware „nicht so schnell“ sehen werden. Man schließt eine neue Switch nicht mehr aus, aber es dauert eben noch etwas.

Das erinnert übrigens auch an die Aussage mit den neuen Spielen, da gab man im Februar auch an, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist. Und jetzt im Juni hat man das Switch-Lineup für das zweite Halbjahr gezeigt.

Was ist mit der neuen Nintendo Switch? Nun, die schließt Doug Bowser in einem Interview mit der Washington Post nicht mehr komplett aus, aber natürlich gibt es noch keine Bestätigung – er weicht der Frage etwas aus.

We are always looking at technology and how technology can enhance gameplay experiences. It’s not technology for technology’s sake. It’s how specifically can technology enhance a gameplay experience. And then where do you apply that technology? Do you want to apply it on current existing hardware or platforms, or do you want to wait for the next platform? And then what’s the right gameplay experience with that? There’s a host of factors that goes into it, and it’s something we’re always looking at.