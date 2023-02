Neuer Meilenstein: Nintendo Switch lässt die PlayStation 4 hinter sich

Moon Studios: Ori war unser Super Mario und jetzt kommt unser Zelda

Ich habe Ori sehr spät entdeckt, aber als ich die beiden Spiele dieses Jahr auf der Xbox Series X nachgeholt habe, haben sie mich direkt begeistert. Ori and the Will of the Wisps ist für mich eines der besten Spiele…6. Februar 2023 JETZT LESEN →