Nintendo Switch 2: Neue Konsole ist wohl schon lange fertig

Nintendo wollte wohl schon mit der Switch OLED sowas wie eine bessere Switch 2 oder Switch Pro auf den Markt bringen, entschied sich dann aber doch dagegen. Es gab hier mehrere Gründe, vermutlich war die Chipkrise am Ende das finale Aus.

Wir werden aber eine bessere Version der Switch sehen, wenn auch erst Anfang 2025. Doch wie der YouTube-Kanal „Moore’s Law Is Dead“ berichtet, der sehr gute Quellen bei Nvidia hat, ist die Hardware für die neue Konsole schon lange fertig.

Nintendo setzt auf 8 nm-Chip

Die Arbeiten bei Nvidia wurden wohl schon 2022 eingestellt und der Chip, der im 8 nm-Verfahren von Samsung gefertigt wird und 8 oder 12 GB RAM als Unterstützung haben dürfte, ist fertig. Das Nvidia-Team arbeitet schon an anderen Projekten.

Es liegt also an Nintendo, dass sie die Konsole nicht auf den Markt bringen und es hat wie vermutet keine technischen Gründe. Das Lineup an Spielen ist am Ende viel wichtiger als ein früher Hardware-Launch. Ewig sollte Nintendo aber nicht warten.

Die Nintendo Switch war schon 2017 veraltet und selbst mit dieser Hardware wäre man zum Zeitpunkt der Switch Pro nicht mehr aktuell gewesen, 2025 ist so ein Chip alles andere, als zeitgemäß. Schnelle Hardware ist zwar keine Priorität für die Entwickler, aber die Kosten der Entwicklerstudios sind in letzter Zeit gestiegen.

Bei der PlayStation und Xbox hat man in etwa eine Basis, fällt Nintendo aber zu weit zurück, werden viele Spiele, wie bei der Switch, nicht kommen. Bei der Switch war das nicht tragisch, da Nintendo für das Lineup sorgte und sich die Konsole extrem gut verkaufte, aber was, wenn Nintendo diesen Erfolg nicht wiederholen kann?

Was, wenn das eher eine Wii U als eine Wii oder Switch beim Erfolg wird? Das weiß auch Nintendo, daher muss man mit einem Lineup an Spielen dafür sorgen, dass die Hardware schnell in die Hände der Menschen kommt und die Basis wächst.

Nintendo dürfte den Preis anheben

Ich bin gespannt, wie das finale Produkt und die Spiele im Jahr 2025 aussehen und ich verzeihe Nintendo bei der Hardware deutlich mehr, finde es aber dennoch sehr schade, denn der Switch-Nachfolger soll angeblich auch etwas teurer werden. Und dann bewegen wir uns auf 400 Euro zu, dafür bekommt man auch schon eine PS5.

2022, mit einer Nintendo Switch Pro, wäre sowas noch okay gewesen. Aber es sieht echt so aus, als ob Nintendo den Hardware-Sprung zwar verschoben, die Hardware unter der Haube aber nicht angehoben hat. Der Insider hat der Quelle übrigens verraten, dass dieses Video zum Nvidia T329 von Digital Foundry richtig liegt:

