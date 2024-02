Neues Call of Duty für Smartphones startet im März

Ab dem 21. März werden Spieler in die Welt von Call of Duty: Warzone Mobile für Android und iOS eintauchen können, denn der mobile Titel startet nächsten Monat endlich auch weltweit für alle. Das Spiel ist seit über einem Jahr in der Testphase.

Optisch hat der mobile Titel der Call of Duty-Reihe erste Spieler begeistert und bei Microsoft hofft man vermutlich, dass das eine langfristige Cashcow wird. Und im besten Fall den Hype für das ganz neue Call of Duty im Herbst etwas ankurbelt.

Es handelt sich natürlich um ein Free-to-Play-Spiel, ihr könnt es euch also im März kostenlos herunterladen, aber Activision hofft, dass ihr dann auch ein paar Euro im Shop ausgebt. Mehr Details gibt es in diesem Blogeintrag im folgenden Video:

GTA 6 befindet sich im „Endstadium der Entwicklung“ Das Interesse an Grand Theft Auto VI ist riesig und Rockstar Games kämpft immer wieder mit Leaks und Gerüchten. Das (Sicherheit) ist ein Grund, warum man jetzt das Home-Office streicht, […]29. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->