Nintendo Switch: Apex Legends soll in einer Woche erscheinen

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass Apex Legends für die Nintendo Switch am 2. Februar kommen soll. Da gibt es nun einen weiteren Hinweis, denn in Japan hat GoNintendo dieses Datum ebenfalls entdeckt. Es wäre in genau einer Woche.

Apex Legends hätte eigentlich schon 2020 kommen sollen, wurde dann aber auf 2021 verschoben. Und seit dem ist es ruhig, erstaunlich ruhig. Wird die offizielle Ankündigung mit dem Datum vielleicht sogar von Nintendo selbst kommen?

Kommt eine Nintendo Direct?

Der Leak lässt Fans von Nintendo jedenfalls hoffen, dass das Datum im Rahmen einer Direct genannt wird. Eine erste Nintendo Direct für 2021 deutet sich an, aber ich würde eher von einer Direct Mini für die Partner von Nintendo ausgehen.

Nintendo soll viel für 2021 geplant haben und nach Super Mario 3D World (kommt im Februar) gibt es noch kein konkretes Datum für 2021. Ich gehe also davon aus, dass Nintendo spätestens im Februar oder März selbst ein paar Worte bezüglich 2021 (Roadmap) verlieren und vorher die Spiele der Partner „abhakten“ wird.

