Nintendo Switch: Das sind die 10 beliebtesten Spiele aller Zeiten

Bei Nintendo hat man heute die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und uns verraten, wie viele Einheiten der Switch verkauft wurden. Und wie immer gab es auch ein Update für die Spiele, denn Nintendo hat die Top 10 frisch aktualisiert.

Mario Kart knackt die 60 Millionen

Der Besteller bleibt ein altes Wii U-Spiel, welches erst auf der Switch sein großes Potenzial entfalten konnte. Wie erwartet hat Mario Kart 8 Deluxe jetzt sogar die 60 Millionen Einheiten geknackt und damit sogar das alte Super Mario Bros. abgelöst.

Das große DLC hat das Spiel also nach einem Jahrzehnt am Leben gehalten und ich spiele es mittlerweile auch wieder. Doch ich hoffe langsam, dass der Erfolg dann mal nachlässt, damit Platz für einen Nachfolger gemacht wird, es wäre an der Zeit.

Super Mario Bros. Wonder kommt übrigens direkt auf fast 11 Millionen Einheiten, verpasst damit noch den Einzug in die Top 10. Doch ich wette, dass das neue Super Mario Bros. das alte noch in diesem Jahr aus den Switch-Charts ablösen wird.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

