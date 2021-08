Nintendo Switch: Der Hype lässt etwas nach

Die Nintendo Switch war in den letzten Monaten ein Bestseller und hat sich vor allem am Anfang der Pandemie (unter anderem auch dank Animal Crossing) extrem gut verkauft. Doch dieser Hype von 2020 lässt so langsam etwas nach.

Nintendo Switch: Fast 90 Millionen Einheiten

Im letzten Quartal konnte Nintendo nur noch 4,45 Millionen Einheiten der Switch verkaufen. Das ist gut, vor allem für ein zweites Quartal, aber es ist ein Einbruch von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und das zählt.

Man spürt so langsam, dass der Hype rund um Animal Crossing vorbei ist und bei Nintendo das nächste Hit-Spiel fehlt. Daher wird Nintendo ab Oktober mit einer OLED-Switch angreifen, welche die Nachfrage wieder etwas steigern soll.

Mit 89,04 Millionen verkauften Einheiten ist die Switch zwar schon jetzt ein Erfolg und sie wird die Wii als erfolgreichste Nintendo-Konsole sicher bald ablösen, aber Umsatz und Gewinn sind eben auch im letzten Quartal zurückgegangen.

Nintendo: Muss man sich Sorgen machen?

Muss sich Nintendo jetzt Sorgen machen? Nein, auf keinen Fall. Ich bin mir auch sicher, dass sich die Switch im zweiten Halbjahr gut verkaufen wird. Aber sie ist kein Selbstläufer mehr und Nintendo muss vielleicht wieder aktiv werden.

Beim Wechsel von der Wii zur Wii U hat Nintendo viele Fehler gemacht und es gab direkt die Quittung. Die Wii U war der bisher größte Flop in der Geschichte von Nintendo. Das muss bei der Switch nicht passieren, wenn Nintendo dazugelernt hat, aber man spürt hier und da auch langsam doch etwas mehr Kritik.

Mal schauen, wie sich das mit der Switch in den nächsten Monaten entwickelt, die 100 Millionen wird man vermutlich noch 2021 knacken. Doch die Pandemie wird auch irgendwann im Hintergrund verschwinden und dann fehlt der Katalysator für die Gamingbranche. Mal schauen, ob Nintendo ab 2022 darauf vorbereitet ist.

Video: Nintendo Switch Pro (2022)

