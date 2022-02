Die Nintendo Switch „befindet sich gerade in der Mitte ihres Lebenszyklus“

Nintendo hat die 100 Millionen Einheiten bei der Switch geknackt und somit die Wii als erfolgreichste Konsole von Nintendo abgelöst. Sie hat außerdem auch die erste PlayStation abgelöst und dürfte gegen Ende 2022 die PlayStation 4 ablösen.

Nintendo Switch bleibt noch eine Weile

Doch wie geht es weiter? Nintendo hat zwar letztes Jahr ganz vorsichtig sowas wie einen Nachfolger in den Raum geworfen, aber diese Konsole dürfte noch ein paar Jahre entfernt sein. Die Nintendo Switch wird nämlich noch eine Weile bleiben.

Die Switch befindet sich gerade in der Mitte ihres Lebenszyklus und der Schwung, mit dem sie in dieses Jahr geht, ist gut. Die Switch ist bereit, das Muster vergangener Konsolen zu durchbrechen, bei denen die Dynamik im sechsten Jahr auf dem Markt nachgelassen hat, und weiter zu wachsen.

Was bedeutet „Mitte ihres Lebenszyklus“? Das ist nicht ganz klar, wir wissen nur, dass bei einer Generation in der Regel nach ca. 6 Jahren langsam Schluss ist. Bei Nintendo sieht man aber gerade jetzt ein Momentum, was man nutzen möchte.

Im Sommer 2020 sprach Nintendo mal von der Halbzeit, da war die Switch knapp vier Jahre alt. Demnach könnten wir über acht Jahre sprechen. Die Nintendo Switch würde uns demnach noch bis mindestens 2024 begleiten, vielleicht auch länger.

Ich persönlich würde das begrüßen, aber nur, wenn wir langsam wirklich mal eine bessere Hardware mit 4K-Support bekommen, die im Raum steht. Die Hardware unter der Haube ist im Jahr 2022 (für mich) grenzwertig. Ja, es kommt vor allem auf Gameplay an, aber das macht deutlich mehr Spaß, wenn die Grafik mitzieht.

Nintendo wird das aktuelle Geschäftsjahr (endet im März) vermutlich verstreichen lassen, dann bin ich aber mal gespannt, ob der Druck der Investoren steigt und wir bei den Geschäftszahlen mehr Details bekommen. Wie will Nintendo das aktuelle Momentum halten? Reicht das Switch-Trio aus? Da wäre ich eher skeptisch.

