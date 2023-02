Nintendo Switch-Nachfolger: Liefert UK-Behörde einen Hinweis?

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sorgt aktuell für Aufsehen und wird von den Behörden und Medien heiß diskutiert. Für einen guten Überblick verlangen manche Behörden auch gerne mal interne Einblicke in die Roadmap.

Und das nicht nur bei den beteiligten Parteien, in diesem Fall ist es zum Beispiel auch entscheidend, wie die Konkurrenz (Sony und Nintendo) dastehen. Und da sorgt ein Detail in einem Dokument der CMA (Competition and Markets Authority) gerade für Spekulationen. Genau genommen die Tatsache, dass ein Detail fehlt.

Nintendo-Abo für die Switch und … ?

In diesem 43 Seiten langen Dokument (PDF) findet man nämlich auf Seite 9 die Zeile: „Nintendo’s cloud gaming service is only available on the Nintendo Switch device and [fehlt].“ Es geht in diesem Fall um Alternativen für Microsoft xCloud.

Die Stelle nach dem „und“ fehlt also und wurde mit dem Hinweis „CMA’s RFI“ in der Fußnote versehen, es ist also ein „requests for internal documents“ der Behörde gewesen, den man entfernen musste. Und das wirft eben Fragen auf, denn es gibt logischerweise nur eine Konsole mit Nintendo Switch Online, die Nintendo Switch.

Sehen wir 2024 den Switch-Nachfolger?

Wir haben Ende 2022 erfahren, dass eine Nintendo Switch Pro eingestellt wurde und sich Nintendo wohl eher auf eine neue Konsole für 2024 konzentriert. War das schon Gesprächsthema? Immerhin gibt es einen neuen Deal mit Microsoft. Und die werden wissen wollen, für welche Konsole man Call of Duty entwickeln müsste.

Nintendo hält sich mit Blick auf neue Hardware derzeit bedeckt, doch der Druck der Investoren wächst. Im April startet ein neues Geschäftsjahr und spätestens dann wird sicher die Frage aufkommen: Wie geht es weiter? 2023 würde ich noch nicht mit einer Ankündigung rechnen, aber spätestens 2024 dürfte etwas passieren.

