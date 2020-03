Nintendo Switch: Neue Indie-Spiele für 2020 angekündigt

Nintendo war bisher relativ ruhig, was 2020 angeht. Es gab zwar die ein oder andere Ankündigung für gezielte Spiele und Ende der Woche wird Animal Crossing erscheinen, aber die Roadmap für 2020 hat eben noch Lücken. Ein paar hat man heute mit neuen Indie-Spielen in Form einer geplanten Indie World für die Switch angekündigt.

Kommende Woche könnte dann noch eine richtige Nintendo Direct folgen, in der wir den ein oder anderen Blockbuster für 2020 von Nintendo selbst sehen. Die Nintendo Direct könnte am 25. oder 26. März stattfinden und wird womöglich am Montag offiziell angekündigt. Wir halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden.

Nintendo Switch: Neue Indie-Spiele für 2020

Nintendo kündigt die Indie-Spiele gerne vor den AAA-Titeln an, aber sie sind weiterhin wichtig für das Konzept der Nintendo Switch und Switch Lite. Und damit sich auch die Aufmerksamkeit bekommen, wählt Nintendo regelmäßig selbst welche aus, denen man die große Bühne auf den Hauptkanälen des Unternehmens bietet.

In der heutigen Indie World wurden unter anderem Blue Fire, Bounty Battle, Blair Witch und viele weitere Spiele angekündigt. Ich empfehle euch bei Interesse einen Blick auf die Indie World, die knapp 18 Minuten lang ist:

