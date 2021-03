Für die Nintendo Switch? Samsung will OLED-Displays pushen

Die Nintendo Switch soll ein OLED-Display von Samsung bekommen, das hat eine zuverlässige Quelle vor ein paar Tagen verraten. Es ist noch nicht ganz klar, wie das kommende Switch-Lineup aussieht, aber es wird im nächsten fiskalischen Jahr (April 2021 bis März 2022) höchstwahrscheinlich neue Hardware geben.

Samsung: OLED-Panels für Konsolen

Es steht im Raum, dass die Produktion für das Display im Juni starten soll und wie es aussieht, gibt es sogar Hinweise bei Samsung selbst. Samsung Display hat im Januar bekannt gegeben, dass man ein neues Logo für Produkte mit einem OLED-Panel von Samsung einführt, da man mit die besten Panels von allen baut:

-->

Passend dazu hat man auch verraten, in welchen Bereichen man die OLED-Panels von Samsung Display finden wird. Unter anderem in Smartphones, Laptops und im Auto. Diese Bereiche kennen wir schon. Samsung hat allerdings auch den Gaming-Markt genannt, der in Zukunft ebenfalls für großes Wachstum sorgen soll.

Samsung möchte die OLED-Panels „aggressiv positionieren“ und da die großen Player Sony und Microsoft keine Displays dieser Art für ihre Konsolen benötigen und man mit kleineren Anbietern kaum wachsen kann, dürfte damit nur Nintendo gemeint sein. Die Nintendo Switch ist immerhin weltweit ein Bestseller geworden.

Fazit: Nintendo Switch nach 4 Jahren

Neue Nintendo Switch soll „Premium-Modell“ werden Die Gerüchte rund um die neue Nintendo Switch werden konkreter und wir wissen seit dieser Woche, dass unter anderem ein OLED-Display von Samsung verbaut sein soll. Außerdem wird es wohl 4K-Upscaling am TV geben. Zusammen mit einem neuen Chip von…7. März 2021 JETZT LESEN →

-->