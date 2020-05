Nintendo Switch: Corona-Krise könnte Spiele-Roadmap negativ beeinflussen

Nintendo nannte heute die Geschäfts- und Verkaufszahlen und äußerte sich auch zu den kommenden Monaten. Allerdings gab es keine konkreten Details, denn die Corona-Krise scheint die Planung bei Nintendo derzeit unmöglich zu machen.

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass vorerst keine Direct geplant sei und bei der Direct Mini im März hielt sich Nintendo selbst zurück. Dabei gab es doch vor ein paar Wochen spannende Details für die großen Mario-Pläne.

Doch die aktuelle Lage erschwert die Arbeit an den Projekten und Home Office scheint keine Lösung zu sein. Geplante Spiele und Dienste könnten sich also verschieben. Nintendo macht daher keine Ankündigungen mehr.

If the effects of COVID-19 are prolonged or worsen further, development schedules may be impacted due to the difference in development environments between working from home and in the office. […]

As a result of these factors, we may not be able to proceed with the release of Nintendo products and the start of services as planned.