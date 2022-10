Nintendo Switch: Größeres Update auf Version 15 steht bereit

Es ist schon eine Weile her, dass die Nintendo Switch ein größeres Update bekam, doch jetzt steht mal wieder ein solches bereit. Nintendo verteilt ab sofort Version 15 für die Nintendo Switch, das Update gibt es auch für die Switch OLED und Lite.

Das bringt das neue Switch-Update mit

Man erkennt da durchaus ein Muster bei Nintendo, es gibt ein großes Update im Frühjahr und eines im Herbst. Und dazwischen kleinere Updates. Wobei man in diesem Fall sagen muss, dass sich die Änderungen doch sehr in Grenzen halten.

Das Bluetooth-Menü in den Einstellungen ist an einen neuen Ort gewandert und man kann Screenshots in Nintendo Switch Online machen. Darüber hinaus gibt es noch die üblichen Optimierungen, bei denen Nintendo aber keine Details nennt.

Mal schauen, ob es noch weitere Veränderungen unter der Haube gibt oder wir die ersten Hinweise für die mögliche 4K-Version der Switch sehen. Falls diese eventuell im Frühjahr mit dem neuen Zelda kommt, dann dürfte man sie langsam mit Version 15 testen und Version 16 wäre dann vermutlich die Basis für das finale Modell.

Nintendo Switch Version 15 Changelog

The location of Bluetooth Audion menu within System Settings has moved.

Screenshots can be taken using the Capture Button while in the Nintendo Switch Online application found on the Nintendo Switch HOME Menu. (Note: Video capture is not supported)

General system stability improvements to enhance the user’s experience

Neues Switch-Spiel: Nintendo zeigt N64-Klassiker für Oktober Nintendo pflegt den Katalog für Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass weiterhin mit einem alten N64-Spiel pro Monat und im Oktober gibt es wieder einen Klassiker, über den sich mit Sicherheit einige alte Fans freuen: Pilotwings 64. https://www.youtube.com/watch?v=lmepP3ehkaM Falls euch…7. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->