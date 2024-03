Nintendo überrascht mit Demo zu neuem Switch-Spiel

Die Roadmap für die Nintendo Switch sieht in diesem Jahr noch sehr leer aus, es gibt nur ein größeres Spiel von Nintendo selbst: Princess Peach: Showtime! Das erscheint am 22. März, der Release des Switch-Spiels rückt also immer näher.

Die ersten Previews waren ganz okay, doch das Interesse an der Prinzessin ist jetzt nicht so hoch, wie bei einem neuen Mario oder Zelda. Und daher gibt es eine Demo für das Spiel, die ab sofort kostenlos im Nintendo Switch eShop verfügbar ist.

Ich bin mal auf das Spiel gespannt, es interessiert mich, aber irgendwie fehlt mir das gewisse „Etwas“ bei den ganzen Videos. Doch eine Demo ist doch eine sehr gute Möglichkeit, um sich einen Eindruck zu machen, sowas sollte Standard sein.

