Nintendo zieht bei Wii U und 3DS den Online-Stecker

Nintendo trennt sich schneller als erwartet von den alten Plattformen und hat 2023 bereits den eShop bei der Wii U und beim 3DS eingestellt. Online-Dienste sollten eigentlich noch ein Jahr länger verfügbar sein, aber Nintendo das ist nicht der Fall.

Statt im April 2024 hat Nintendo laut NintendoLife schon jetzt den Stecker gezogen und Nutzer einer Wii U und eins 3DS können nicht mehr online zocken. Nintendo hat sich nicht dazu geäußert, aber eine schöne Geste ist das mit Sicherheit nicht.

Es wird zwar nicht mehr so viele Nutzer geben, aber ein paar wollten das sicher noch über die Feiertage nutzen. Sieht so aus, als ob Nintendo in diesem Jahr mit Hochdruck die alten Systeme abschaltet, bevor 2024 eine neue Konsole kommt.

Video: Die Nintendo Switch 2 für 2024

