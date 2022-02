Nintendo 3DS und Wii U: Der eShop macht 2023 dicht

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass man ab Ende März 2023 keine Käufe mehr im eShop tätigen kann, wenn man mit einem Gerät der 3DS-Reihe oder der Wii U unterwegs ist. Man kappt die alten Verbindungen für die Nintendo Switch.

Dieser Schritt kommt nicht unerwartet, da bald keine neuen Spiele mehr im eShop (für die alten Systeme) eingereicht werden dürfen. Einige Nutzer:innen sind aber dennoch verärgert, denn vor allem bei der 3DS-Reihe ist das doch sehr ärgerlich.

2DS und Switch sind gleich alt

Bei der Nintendo Wii U wundert mich das nicht, aber zur 3DS-Reihe zählen der New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS und Nintendo 3DS XL. Und einen DS will ich mal hervorheben.

Der New Nintendo 2DS XL wurde nach der Nintendo Switch angekündigt und kam einige Monate später (im Sommer 2017) auf den Markt. Wer sich also für einen 2DS statt einer Switch entschieden hat, hat Pech. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut.

Spiele, die bereits gekauft wurden, kann man laut Nintendo übrigens weiterhin herunterladen. Es ist nicht bekannt, ab wann man die Server komplett einstellt. Sie sollen aber für eine „absehbare Zeit“ online bleiben (wie auch Online-Gaming).

Warum macht Nintendo das? Man spricht von einem „natürlichen Lebenszyklus“. Eine Frage hat man übrigens von der Support-Seite gelöscht: Wie sieht es mit einer anderen Option für die Klassiker aus, wird man sie in Zukunft woanders kaufen können? Laut Nintendo gibt es da bei der Wii U und dem 3DS keine Pläne.

