Nintendo stellt Support für 3DS und Wii U ein

Nintendo trennt sich so langsam von den alten Plattformen und hat ja bereits den eShop für den 3DS und die Wii U dicht gemacht. Jetzt folgt der nächste Schritt, die beiden Plattformen werden ab April 2024 gar nicht mehr von Nintendo unterstützt.

Das bedeutet, dass bald „Online-Gaming und andere Funktionen, die mit Online-Kommunikation“ zu tun haben, eingestellt werden. Auf „absehbare Zeit“ wird man noch alte Spiele herunterladen und auch Firmware-Updates einspielen können.

In early April 2024, online play and other functionality that uses online communication will end for Nintendo 3DS and Wii U software. This also includes online co-operative play, internet rankings, and data distribution.