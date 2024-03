Noch mehr Elektroautos: Geely plant weitere Marke

Geely werden einige von euch kennen und vermutlich auch fahren, denn die Marke steckt hinter Elektroautos von Volvo, Polestar oder dem neuen Smart #1. Doch da hört es nicht auf, denn Geely baut gerade weitere und auch ganz neue Marken auf.

In den kommenden Monaten wird Zeekr bei uns angreifen und danach geht es mit der Galaxy-Marke weiter. In China wird kommende Woche der Galaxy E5 gezeigt, ein neuer Elektro-SUV, doch Geely plant laut Autocar schon den globalen Launch.

Der Fokus von Galaxy liegt auf Märkten mit dem Steuer auf der falschen Seite (also rechts), aber man wird beide Positionen bedienen. Gut möglich, dass wir den neuen Galaxy E5 irgendwann auch bei uns in Deutschland als Elektroauto sehen werden.

Mal schauen, wie viele der Marken aus China am Ende in Europa überleben werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass es alle schaffen. Es erinnert mich aber sehr stark an die Strategie von Samsung, Huawei oder Xiaomi, als sich der Smartphonemarkt komplett veränderte, da gab es auch viele neue (Unter-)Marken und Experimente.

Tesla mit neuer Strategie bei der Auslieferung von Elektroautos Bei Tesla kann es durchaus vorkommen, dass man sein Elektroauto auch mal in einer großen Halle abholt, die provisorisch eingerichtet wurde und in der es quasi keinen Service vor Ort […]26. März 2024 JETZT LESEN →

-->