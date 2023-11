Elektroautos von Zeekr: Neue Marke startet Anfang 2024 in Deutschland

Zeekr hat im Sommer bestätigt, dass man mit zwei Elektroautos in Europa an den Start gehen möchte und man kann den Zeekr X und Zeekr 001 bereits bei uns in Deutschland konfigurieren und wir haben auch die Preise. Doch wann geht es los?

Laut Zeekr ist Deutschland der nächste Standort auf der Liste, gerade feierte man den Marktstart in Schweden. Anfang 2024 steht dann direkt Deutschland auf der Liste und bis 2026 möchte man in so ziemlich allen europäischen Ländern starten.

Zeekr ist eine neue Geely-Marke

Es handelt sich bei Zeekr um eine neue Marke von Geely, die einige von Volvo, Lynk & Co oder Polestar kennen. Der neue Smart #1 stammt ebenfalls aus der Feder von Geely und der Zeekr X wird das Pendant dazu sein. Genau genommen ist das sogar ein Trio, denn der Volvo EX30 kommt ebenfalls nächstes Jahr nach Deutschland.

Den Zeekr X finde ich persönlich auch sehr spannend. Der Zeekr 001 ist sicher auch ein gutes Elektroauto, aber der Zeekr X ist preislich deutlich attraktiver und für den Massenmarkt gedacht. Vor allem VW kann sich jetzt mit dem ID.3 anschnallen.

Ich bin gespannt, wie die Marke bei uns ankommt, denn Geely kann zwar gute Autos bauen und ich habe gerade erste den Test des Smart #1 abgeschlossen, aber der Fokus liegt eher auf Premium und dieses Feld ist hart umkämpft. Schaue ich mir nächstes Jahr aber definitiv an, denn diese Marke sollte man im Auge behalten.

