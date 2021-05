Nothing Ear 1: Kopfhörer kommt im Juni

Anfang 2021 wurde bekannt, dass der ehemalige OnePlus-Mitgründer Carl Pei ein eigenes Unternehmen namens Nothing gegründet hat und eigene Produkte auf den Markt bringen möchte – im Februar nannte man Kopfhörer als Kategorie.

Nothing Ear 1 kommt im Juni

Nun steht mit dem „Ear 1“ das erste Produkt von Nothing an und nach der ersten Preview (Beitragsbild) folgt nun der Launch im Sommer. Der Kopfhörer soll im Juni vorgestellt werden – wobei Nothing noch kein konkretes Datum genannt hat.

Die Erwartungen an den Ear 1 sollten nicht zu hoch sein, denn man selbst spricht nur vom „Anfang“ einer größeren Vision, die Technologie und Menschen vereinen soll. Nach dem Ear 1 wird übrigens der Ear 2 folgen, dann der Ear 3 und so weiter.

Details wurden noch keine genannt, aber ich bin mal gespannt, wie man sich auf diesem mittlerweile recht hart umkämpften Markt für kabellose Kopfhörer abheben möchte. Carl Pei ist bekannt, doch Nothing ist eben eine ganz neue Marke.

