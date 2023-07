Nothing Phone 2 erhält erstes Android-Update noch vor Beginn der Auslieferung

Anfang der Woche war es so weit: Das Unternehmen Nothing mit Sitz in London hat das Nothing Phone 2 präsentiert. Den Pressestimmen zufolge kann das Smartphone durchaus überzeugen, auch wenn der Preis im Vergleich zum Nothing Phone 1 deutlich gestiegen ist. Alle drei Modelle können auf der offiziellen Website vorbestellt werden, der offizielle Verkaufsstart ist für heute am 17. Juli eingeplant.

Auspacken und Update installieren ist wohl angesagt

Kurz vor dem Verkaufsstart hat das Unternehmen nun das erste Software-Update mit der Versionsnummer 2.0.1 für das neue Smartphone veröffentlicht. Das Update ist ab sofort verfügbar und im Hinblick auf den Umfang der einzelnen Anpassungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit knapp 180 MB relativ klein.

So wurden z.B. die Kamera verbessert, einige Glyph-spezifische Fehler behoben und die Bildqualität verbessert. Weitere Einzelheiten sind in den Release Notes (Danke an 9To5Google) enthalten:

– Introducing the Glyph Composer app. Compose your custom Glyph sequences and set them as your ringtone.

– Introducing Glyph Progress for Über. Display the progress of an incoming Über ride on the Glyph Interface. This feature is an experimental feature and you may experience some inconsistencies.

– Widgets can now be added to lockscreen / AOD.

– Added Quick Settings widgets. Add your most used Quick Settings tiles directly to your homescreen or lockscreen.

– Added new Nothing Machines style ringtones and notification sounds from Phone (1), which have been adjusted to match Phone (2)’s design.

– Added 4 new wallpapers.

– Added one-handed mode.

